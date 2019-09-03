عاجل-وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم أمام خادم الحرمين

أدى وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.