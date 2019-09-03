السعودية اليوم / أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية بالواجهة البحرية



أبها 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، مع رئيس بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير علي جلبان، وعدد من منسوبي البلدية الفرص الاستثمارية بالواجهة البحرية لمنطقة عسير.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات تطوير الاستثمارات على الواجهة البحرية، ومؤشرات القياس والأداء الخاصة بالاستثمارات في البلدية.

وأكد الحميدي أهمية العمل على تجاوز التحديات و طرح الحلول أمام إدارة الاستثمار لتسهم في رفع مؤشرات الأداء الاستثماري.

من جهته بين رئيس بلدية الساحل أن الاجتماع شدد على ضرورة تنويع قنوات التسويق في الفرص الاستثمارية والاستعانة بالخبرات من خلال تفعيل دور الشراكات المجتمعية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة، وكذلك رفع إسهام البلدية في تقديم فرص استثمارية جديدة.

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13:52ت م

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