السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الباحة وأمانة المنطقة



الباحة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الباحة وأمانة المنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وعن الأمانة أمين المنطقة الدكتور على بن محمد السواط، إلى تفعيلها في عدد من المجالات والتخصصات، والمساهمة في تطوير العمل وحل المشكلات، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية للطلاب والطالبات والمتدربين، وإجراء الأبحاث والدراسات المشتركة وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجامعة والأمانة.

وبارك سمو أمير الباحة هذه المبادرة من جامعة الباحة وأمانة المنطقة التي تجسد دورهما في خدمة المجتمع، متمنياً التوفيق لمختلف الجهات الحكومية بالمنطقة للقيام بدورها في تنميتها وخدمة مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه أكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، أن الجامعة تسعد بتوقيع الاتفاقية مع أمانة المنطقة التي تهدف من خلالها لتفعيل دورها ورسالتها في خدمة المجتمع، وتحقيقاً للتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030.

بدوره أوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة الإطارية للتعاون المشترك مع جامعة الباحة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية والشراكات الاستراتيجية، من منطلق اختصاصات الأمانة ومسؤولياتها وقدراتها المتعلقة بالتنمية العمرانية والخدمات البلدية في مدن ومحافظات المنطقة.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، وعدد من منسوبي الجامعة وأمانة المنطقة.

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13:47ت م

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