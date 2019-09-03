السعودية اليوم / اجتماع تنسيقي لتعزيز السلامة المرورية بين أمانة الشرقية والمرور



الدمام 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

قدمت أمانة المنطقة الشرقية عرضاً شاملاً للحلول والمقترحات التصميمية لعدد من التقاطعات والإشارات المرورية الضوئية في حاضرة الدمام، التي من شأنها أن تساهم في انسيابية الحركة المرورية وفك الاختناقات المرورية، ورفع الكفاءة المرورية في هذه التقاطعات.

وشمل العرض تقاطع طريق الخليج العربي مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، وتقاطع طريق الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدمام، وطريق الملك فهد مع شارع الثلاثين بالخبر، إلى جانب استعراض للمخططات التصميمية لتوحيد الاتجاهات بالشوارع الداخلية في حي مدينة العمال بمحافظة الخبر، وتحديد السرعات التصميمية لبعض الشوارع والطرق بمدن الحاضرة.

جاء ذلك خلال استضافة أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور، الاجتماع التنسيقي بين الأمانة والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور في الشوارع والأحياء حرصاً من الجانبين على سلامة مستخدمي الطرق .

// انتهى //

13:44ت م

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