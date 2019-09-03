السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يلتقي مسؤولي الجهات الحكومية بمنفذ الرقعي



حفر الباطن 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

عقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد محافظ حفر الباطن أمس، اجتماعاً مع جميع قيادات الجهات الحكومية في مركز الرقعي الحدودي، لمتابعة الأعمال والإجراءات التنفيذية ومناقشة احتياجات تلك الجهات المستقبلية، وذلك في مقر مركز الرقعي بمحافظة حفر الباطن.

عقب ذلك زار سموه مبنى إدارة الجمارك والتقى بالمسؤولين والموظفين التابعين للجمرك وتعرف على الآليات التطويرية والمستجدات في إدارة المنفذ.

ونوه سموه في ختام الجولة بالدور الذي تقوم به الجهات الحكومية بمنفذ الرقعي في تسهيل خروج ودخول المسافرين وخروج البضائع عبر الشاحنات بكل يسر وسهولة، مشدداً على أهمية تطبيق التعليمات الأمنية والإجراءات الجمركية بكل دقة وهمة.

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13:41ت م

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