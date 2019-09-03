السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يلتقي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة



نجران 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالخدمات التي تقدمها محاكم الاستئناف للمواطنين والمقيمين بدعم واهتمام مِن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ حمد بن حسن الحماد.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بعمل محكمة الاستئناف بالمنطقة، والخدمات التي تقدمها والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.

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13:40ت م

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