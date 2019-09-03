السعودية اليوم/ 230 مدرسة للطفولة المبكرة تقدم خدماتها التعليمية والتربوية في الرياض



الرياض 4 محرم 1441 الموافق 3 سبتمبر 2019 واس

قدمت مع بداية العام الدراسي الجديد، 230 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات" التي تستوعب أكثر من 17970 طالباً وطالبة، وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يتوافق مع الرؤيا الطموحة للمملكة 2030.

وأكد المتحدث الرسمي في تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الأطفال وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وأشار الغامدي إلى أن مدارس الطفولة المبكرة مسندة لمعلمات متخصصات يقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية بنين وبنات في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة، بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

وبين الغامدي أنه تم افتتاح 230 مدرسة للطفولة المبكرة منها 17 روضة طاقتها الاستيعابية 2760 طفلاً وطفلة يدرسون في 92 فصلاً لرياض الأطفال، و146 مدرسة فيها فصول لرياض الأطفال طاقتها الاستيعابية 9180 طفلاً وطفلة يدرسون في 306 فصول رياض أطفال، مضيفاً أن عدد المدارس التي فيها فصول أولية (طفولة مبكرة) بلغ 67 مدرسة بطاقة استيعابية 6030 طالباً وطالبة يدرسون في 201 فصل دراسي.

//انتهى//

13:16ت م

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