السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الخامس لوكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون ​الخليجي في مسقط



مسقط 4 محرم 1441 هـ الموافق 3 سبتمبر 2019 م واس

عقد اليوم بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط الاجتماع الخامس لوكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان رئيس الاجتماع الدكتور يحيى بن بدر المعولي في كلمة له : إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية لاجتماعات لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التاعون الخليجي.

وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت وأسهمت في تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بمجالاتها كافة التي تخدم تطلعات شعوب دول الخليج وتحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. الخليجي​.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من البنود المعنية بالشأن الاجتماعي لدول مجلس الخليجي كقرار المجلس الأعلى بشأن النظام العام الاسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس والنظام العام الاسترشادي واستفادة مواطني هذه الدول والمقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها وإستراتيجية المجلس في مجال التنمية الاجتماعية وقرار المجلس الوزاري حول مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك.

وتناول استعراض أهداف التنمية المستدامة 2030م وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول مجلس التعاون ودراسة الحماية القانونية من العنف الأسري في دول المجلس.​

كما تطرق الاجتماع فيما يتعلق بمشروع الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول المجلس وتقرير الإعاقة في هذه الدول ومشاركة مجلس التعاون في أكسبو 2030، والموازنة والمسائل الإدارية والمالية الخاصة بالمكتب التنفيذي إلى جانب مناقشة الاجتماع للمواضيع المقدمة من المملكة العربية

// انتهى //

13:12ت م

0073



مسقط 4 محرم 1441 هـ الموافق 3 سبتمبر 2019 م واسعقد اليوم بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط الاجتماع الخامس لوكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان رئيس الاجتماع الدكتور يحيى بن بدر المعولي في كلمة له : إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية لاجتماعات لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التاعون الخليجي.وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت وأسهمت في تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بمجالاتها كافة التي تخدم تطلعات شعوب دول الخليج وتحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. الخليجي​.وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من البنود المعنية بالشأن الاجتماعي لدول مجلس الخليجي كقرار المجلس الأعلى بشأن النظام العام الاسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس والنظام العام الاسترشادي واستفادة مواطني هذه الدول والمقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها وإستراتيجية المجلس في مجال التنمية الاجتماعية وقرار المجلس الوزاري حول مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك.وتناول استعراض أهداف التنمية المستدامة 2030م وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول مجلس التعاون ودراسة الحماية القانونية من العنف الأسري في دول المجلس.​كما تطرق الاجتماع فيما يتعلق بمشروع الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول المجلس وتقرير الإعاقة في هذه الدول ومشاركة مجلس التعاون في أكسبو 2030، والموازنة والمسائل الإدارية والمالية الخاصة بالمكتب التنفيذي إلى جانب مناقشة الاجتماع للمواضيع المقدمة من المملكة العربية السعودية للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية.// انتهى //13:12ت م0073

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