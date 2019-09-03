السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يفتتح مهرجان الرمان الوطني الثامن



الباحة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالمردود الاقتصادي الكبير لمهرجان الرمان على البلد، مشيداً سموه بازدياد مزارعي الرمان بالمنطقة واهتمامهم بهذا المنتج، وذلك بفضل ما يقدم لهم من محاضرات عن طرق الزراعة وتوزيع الشتلات.

وبين سموه في تصريح صحفي خلال افتتاحه مهرجان الرمان الوطني في نسخته الثامنة أمس، الذي تنظمه الجمعية التعاونية للرمان بالباحة وتنفذه مؤسسة ديار العز للمعارض والمهرجانات، ما تتميز به منطقة الباحة من أرض خصبة صالحة للزراعة، مشيراً سموه إلى أن من يهتم بالزراعة ويجد فيها سيحصل على المحصول الذي يتمناه بمشيئة الله.

وأشاد سمو أمير الباحة بما يتميز به رمان الباحة من نوعية جيدة، حيث لقي إشادة كثير من الناس في مختلف مناطق المملكة، لافتاً سموه إلى أن رمان الباحة لا يزال في بداية الموسم، وسينتج بالشكل الصحيح خلال الأسابيع الثلاثة القادمة - بمشيئة الله -.

ووجّه الأمير حسام بن سعود بعدم تأجير المعارض على المشاركين في المهرجان من المزارعين، بدءاً من العام القادم -بإذن الله-، وذلك لتخفيف العبء عليهم وتشجيعهم ولزيادة أعداد المزارعين بما يعود عليهم وعلى المنطقة بالنفع والفائدة ،مؤكداً سموه بأنه سيدرس شخصياً تطور المهرجان وزيادة مدته وإقامته في مكان آخر بالمنطقة العام المقبل -بإذن الله-، متمنياً سموه التوفيق للجميع.

ولدى وصول سموه مقر المهرجان بقرية ترف رغدان بالباحة ، قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المهرجان الذي يستمر سبعة أيام، ثم تجول به وشاهد معروضاته من فاكهة الرمان التي تنتج في مزارع بيدة ومراوة ووادي تربة بزهران، مستمعاً إلى شرح من المزارعين المشاركين في المهرجان البالغ عددهم نحو 40 عارضاً عن فاكهة الرمان وطرق زراعتها وكميات الإنتاج.

بعد ذلك تجول سمو أمير الباحة على الأجنحة المشاركة في الساحة الخارجية للمهرجان التي تشمل ركن الأسر المنتجة، وعربات بيع منتجات الرمان، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والأحوال المدنية، وبنك التنمية الاجتماعية، والهلال الأحمر السعودي ، وفرع صندوق التنمية الزراعي وجمعية ذي عين التعاونية، وركن الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة التي توفر شتلات الرمان والمعدات الزراعية ، والمتجر الإلكتروني ، إلى جانب توفير خدمة الشحن لجميع مناطق المملكة والخليج .

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة وليد بن حمزة الحربي ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة سعيد بن سعد بخروش وأمين جمعية الرمان بالمنطقة إبراهيم بن سعيد بخروش.

// انتهى //

13:00ت م

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