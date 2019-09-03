السعودية اليوم / خفر السواحل الليبي ينقذ 108 مهاجرين غير شرعيين



طرابلس 4 محرم 1441 هـ الموافق 3 سبتمبر 2019 م واس

أنقذ خفر السواحل الليبي 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم نساء وأطفال شمال صبراتة غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية: تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لخفر السواحل بالقوات البحرية "الزورق تليل" من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 108 مهاجرين غير شرعيين، من بينهم 88 رجلًا، و 13 امرأة، و 7 أطفال.

وأوضحت أنه جرى نقل المهاجرين إلى مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، مشيرة إلى أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.

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13:00ت م

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