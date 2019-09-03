شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً حوثياً والان مع التفاصيل

قالت وسائل إعلام سعودية، أن الدفاعات الجوية الملكية السعودية إعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية . وذكرت قناتي الحدث والعربية نقلاً عن مصادرهمها، أن "الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء نجران" .

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