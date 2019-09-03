تنبيه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على المدينة

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة , تشمل محافظة العيص, محافظة بدر, محافظة ينبع, محافظة وادي الفرع والأجزاء المجاورة.

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وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان،الشرقية ، الرياض،نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب ووسط المملكة.