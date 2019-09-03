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2019-09-03 صور.. القبض على عدد من مجهولي الهوية بخميس مشيط متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - خميس مشيط Advertisements نفذت شرطة محافظة خميس مشيط حملةً أمنية مكثفة فجر اليوم الثلاثاء في محافظة خميس مشيط ممثلةً بشعبة البحث الجنائي وشعبة الضبط الإداري. وتم خلال الحملة القبض على عدد من مجهولي الهوية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.









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