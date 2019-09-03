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أول تغريدة لـ أرامكو بعد تعيين الرميان رئيساً لمجلس الإدارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
رحبت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس إدارتها الجديد ياسر بن عثمان الرميان، وذلك في أول تغريدة لها بعد تعيينه بمنصب رئيس مجلس الإدارة.
وأشارت أرامكو إلى أن الرميان تم تعيينه في عام 2016 عضواً في مجلس إدارة الشركة، فيما يشغل حالياً منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة.
من جانبه، هنأ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة أرامكو السعودية، إضافة لمنصبه الحالي محافظاً للصندوق، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.
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