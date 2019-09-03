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الغذاء والدواء تعلق على تفضيل أنواع مياه الشرب المعبأة على أخرى

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2019-09-03

الغذاء والدواء تعلق على تفضيل أنواع مياه الشرب المعبأة على أخرى

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هناك متطلبات محددة في جميع مياه الشرب المعبأة المسجلة لدى الهيئة، ولا يمكن السماح ببيعها دون استيفاء تلك المتطلبات.

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وجاء توضيح الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي، رداً على تساؤل مغرد طالب بوضع ملصق على كراتين وعبوات المياه بـ10 درجات تحدد مدى صحية المياه المعبأة لمعرفة المياه الأكثر صحية تماشياً مع ما هو معمول به في ملصقات كفاءة الطاقة.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أنه وفق المتطلبات المحددة التي يجب استيفاؤها، فإنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى.





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