شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة تبوك، بحق عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني (سعودي الجنسية)، لتهريبه حبوب الإمفيتامين المحظورة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض على الجاني عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.