شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)
أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة تبوك، بحق عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني (سعودي الجنسية)، لتهريبه حبوب الإمفيتامين المحظورة.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض على الجاني عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
كانت هذه تفاصيل خبر القتل تعزيراً لمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.