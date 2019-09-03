شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 587 ألف مولود عام 2018 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تواصل وزارة الصحة نشر حملة «#كوني ــــ بخير ـــ لأجلي»، التي تقدم من خلالها محتوى توعويا مميزا ومتكاملا موجها لصحة الأم والطفل، بدءاً من مرحلة ما قبل الحمل، ثم أثناء الحمل، وما بعد الحمل والولادة والرعاية الصحية للمولود، حيث أظهرت نتائج المسح الميداني لهيئة الإحصاء أن عدد المواليد في المملكة خلال عام 2018 بلغ 587.160 مولوداً.

وأكدت «الصحة» أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية وأخذ التطعيمات اللازمة قبل الحمل وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وتناول مكمل فيتامين (د)، لتعزيز صحة الأسنان والعظام وتناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر.

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وأوضحت «الصحة» ضمن نصائح لمن تنوي الحمل عبر الحملة أنه يجب على المرأة أخذ اللقاحات الضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل في الوقت المناسب، لتساعد على المحافظة على صحتها وصحة الجنين، وذلك بعد استشارة الطبيب، حيث تم نشر سلسلة توعوية تتضمن هذه النصائح على حساب الصحة في تويتر من خلال الرابط التالي:

فيك تبدأ حياتي #كوني_بخير_لأجلي

جمعنا لكِ أهم مايمس صحتك وصحة جنينك في ملف واحد. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 2, 2019

يذكر أن أحد أهداف «الصحة» في رؤية 2030 السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاما، كما تسعى الوزارة أن تكون جهة معززة للصحة، وأن يكون الوعي الصحي سببا رئيسيا في حياة صحية للجميع.