، مستشفى الملك فهد بجدة يستأصل ورمًا ضخمًا من وجه طفل ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تَمَكّن فريق طبي مشترك من جراحي المناظير وجراحي الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة، من استئصال ورم من وجه طفل يبلغ من العمر ١٣ عامًا، كان يعاني من انسداد بالأنف نتيجة تورم شديد بالوجه.
وبعد تنويم الطفل تحت رعاية الدكتور رائد شطا، استشاري جراحة الوجه والفكين، وبعد إجراء الفحص الطبي والأشعات اللازمة؛ تَبَيّن وجود ورم ضخم (9 ×8.5 ×7.5 سم) في الأنف والجيوب الأنفية، وكان ممتدًا إلى داخل العين اليسرى والخد الأيسر.
وتم تشخيص الورم بأنه ورم ليفي وعائي "angiofibroma"، وهو من الأورام الحميدة التي تصيب الأوعية الدموية.
وأكد الفريق الطبي، أن ورمًا بهذا الحجم يُعد وجودها من الحالات النادرة جدًّا، ومما يزيد من صعوبة استئصال مثل هذه الأورام طبيعتُها القابلة للنزف الشديد أثناء العملية.
وتَقرر إجراء العملية عن طريق المنظار بقيادة الدكتور طارق الشيخ، والدكتور محمود جوهرجي استشارييْ جراحات مناظير الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الأمامي، مع وجود فريق جراحة الوجه والفكين للتدخل لاستئصال الجزء الممتد للخد عن طريق جرح خارجي في الوجه في حال تعثر إكمال العملية بالمنظار.
ونجحت عملية استئصال الورم بنجاح بجميع أجزائه الممتدة للعين والخد باستخدام المنظار فقط، وبطريقة تحفظية، واستغرقت أكثر من عشر ساعات دون أي حاجة إلى فتح جرح أو خياطة خارجية.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 01:02 PM
من النوع الحميد الذي يصيب الأوعية الدموية.. والحالة نادرةمستشفى الملك فهد بجدة يستأصل ورمًا ضخمًا من وجه طفل
تَمَكّن فريق طبي مشترك من جراحي المناظير وجراحي الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة، من استئصال ورم من وجه طفل يبلغ من العمر ١٣ عامًا، كان يعاني من انسداد بالأنف نتيجة تورم شديد بالوجه.
وبعد تنويم الطفل تحت رعاية الدكتور رائد شطا، استشاري جراحة الوجه والفكين، وبعد إجراء الفحص الطبي والأشعات اللازمة؛ تَبَيّن وجود ورم ضخم (9 ×8.5 ×7.5 سم) في الأنف والجيوب الأنفية، وكان ممتدًا إلى داخل العين اليسرى والخد الأيسر.
وتم تشخيص الورم بأنه ورم ليفي وعائي "angiofibroma"، وهو من الأورام الحميدة التي تصيب الأوعية الدموية.
وأكد الفريق الطبي، أن ورمًا بهذا الحجم يُعد وجودها من الحالات النادرة جدًّا، ومما يزيد من صعوبة استئصال مثل هذه الأورام طبيعتُها القابلة للنزف الشديد أثناء العملية.
وتَقرر إجراء العملية عن طريق المنظار بقيادة الدكتور طارق الشيخ، والدكتور محمود جوهرجي استشارييْ جراحات مناظير الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الأمامي، مع وجود فريق جراحة الوجه والفكين للتدخل لاستئصال الجزء الممتد للخد عن طريق جرح خارجي في الوجه في حال تعثر إكمال العملية بالمنظار.
ونجحت عملية استئصال الورم بنجاح بجميع أجزائه الممتدة للعين والخد باستخدام المنظار فقط، وبطريقة تحفظية، واستغرقت أكثر من عشر ساعات دون أي حاجة إلى فتح جرح أو خياطة خارجية.
، مستشفى الملك فهد بجدة يستأصل ورمًا ضخمًا من وجه طفل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الملك فهد بجدة يستأصل ورمًا ضخمًا من وجه طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.