، مستشفى الملك فهد بجدة يستأصل ورمًا ضخمًا من وجه طفل ،

محمد بن مسعود - الدمام - من النوع الحميد الذي يصيب الأوعية الدموية.. والحالة نادرة

تَمَكّن فريق طبي مشترك من جراحي المناظير وجراحي الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة، من استئصال ورم من وجه طفل يبلغ من العمر ١٣ عامًا، كان يعاني من انسداد بالأنف نتيجة تورم شديد بالوجه.

وبعد تنويم الطفل تحت رعاية الدكتور رائد شطا، استشاري جراحة الوجه والفكين، وبعد إجراء الفحص الطبي والأشعات اللازمة؛ تَبَيّن وجود ورم ضخم (9 ×8.5 ×7.5 سم) في الأنف والجيوب الأنفية، وكان ممتدًا إلى داخل العين اليسرى والخد الأيسر.

وتم تشخيص الورم بأنه ورم ليفي وعائي "angiofibroma"، وهو من الأورام الحميدة التي تصيب الأوعية الدموية.

وأكد الفريق الطبي، أن ورمًا بهذا الحجم يُعد وجودها من الحالات النادرة جدًّا، ومما يزيد من صعوبة استئصال مثل هذه الأورام طبيعتُها القابلة للنزف الشديد أثناء العملية.

وتَقرر إجراء العملية عن طريق المنظار بقيادة الدكتور طارق الشيخ، والدكتور محمود جوهرجي استشارييْ جراحات مناظير الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الأمامي، مع وجود فريق جراحة الوجه والفكين للتدخل لاستئصال الجزء الممتد للخد عن طريق جرح خارجي في الوجه في حال تعثر إكمال العملية بالمنظار.

ونجحت عملية استئصال الورم بنجاح بجميع أجزائه الممتدة للعين والخد باستخدام المنظار فقط، وبطريقة تحفظية، واستغرقت أكثر من عشر ساعات دون أي حاجة إلى فتح جرح أو خياطة خارجية.