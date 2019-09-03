، المتجر الإلكتروني يغازل "رمان الباحة" .. مبيعات تقارب طناً وشحن دولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية من أمير المنطقة شهد افتتاح المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوّار

برعاية كريمة من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود؛ شهد افتتاح مهرجان الرمان منذ بدايته إقبالاً كبيراً من الزوّار.

وأوضح المشرف العام لتطبيق الباحة يحيى اليابس؛ أنه تم استحداث المتجر الإلكتروني الخاص بمهرجان الرمان الوطني بالباحة الذي يتيح للمتصفحين الشراء إلكترونياً عبر المتاجر المتوافرة على التطبيق، ومن ثم التوصيل داخل منطقة الباحة وخارجها.

وأشاد أمير المنطقة بخدمات الشحن والبيع والحراج الإلكتروني؛ خلال جولته بالمهرجان ومروره بالركن الخاص بتطبيق الباحة.

هذا وتم البيع عبر المتجر والشحن داخل وخارج منطقة الباحة بإجمالي بلغ ٨٢٩ كلجم منها ما تمّ تسليمه وتوصيله داخل المنطقة بكامل محافظاتها وأيضاً الشحن لمدن المملكة، وكانت المنطقة الشرقية هي الأولى في المبيعات خارج المنطقة، وسيتم البدء بالشحن الدولي ابتداءً من اليوم.