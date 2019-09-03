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برعاية كريمة من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود؛ شهد افتتاح مهرجان الرمان منذ بدايته إقبالاً كبيراً من الزوّار.
وأوضح المشرف العام لتطبيق الباحة يحيى اليابس؛ أنه تم استحداث المتجر الإلكتروني الخاص بمهرجان الرمان الوطني بالباحة الذي يتيح للمتصفحين الشراء إلكترونياً عبر المتاجر المتوافرة على التطبيق، ومن ثم التوصيل داخل منطقة الباحة وخارجها.
وأشاد أمير المنطقة بخدمات الشحن والبيع والحراج الإلكتروني؛ خلال جولته بالمهرجان ومروره بالركن الخاص بتطبيق الباحة.
هذا وتم البيع عبر المتجر والشحن داخل وخارج منطقة الباحة بإجمالي بلغ ٨٢٩ كلجم منها ما تمّ تسليمه وتوصيله داخل المنطقة بكامل محافظاتها وأيضاً الشحن لمدن المملكة، وكانت المنطقة الشرقية هي الأولى في المبيعات خارج المنطقة، وسيتم البدء بالشحن الدولي ابتداءً من اليوم.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 12:59 PM
برعاية من أمير المنطقة شهد افتتاح المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوّارالمتجر الإلكتروني يغازل "رمان الباحة" .. مبيعات تقارب طناً وشحن دولي
برعاية كريمة من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود؛ شهد افتتاح مهرجان الرمان منذ بدايته إقبالاً كبيراً من الزوّار.
وأوضح المشرف العام لتطبيق الباحة يحيى اليابس؛ أنه تم استحداث المتجر الإلكتروني الخاص بمهرجان الرمان الوطني بالباحة الذي يتيح للمتصفحين الشراء إلكترونياً عبر المتاجر المتوافرة على التطبيق، ومن ثم التوصيل داخل منطقة الباحة وخارجها.
وأشاد أمير المنطقة بخدمات الشحن والبيع والحراج الإلكتروني؛ خلال جولته بالمهرجان ومروره بالركن الخاص بتطبيق الباحة.
هذا وتم البيع عبر المتجر والشحن داخل وخارج منطقة الباحة بإجمالي بلغ ٨٢٩ كلجم منها ما تمّ تسليمه وتوصيله داخل المنطقة بكامل محافظاتها وأيضاً الشحن لمدن المملكة، وكانت المنطقة الشرقية هي الأولى في المبيعات خارج المنطقة، وسيتم البدء بالشحن الدولي ابتداءً من اليوم.
، المتجر الإلكتروني يغازل "رمان الباحة" .. مبيعات تقارب طناً وشحن دولي ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.