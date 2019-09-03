أظهرت نتائج المسح الميداني لهيئة الإحصاء، أن عدد المواليد في المملكة خلال عام 2018م، بلغ 587160 مولودًا. وتُواصل وزارة الصحة نشرَ حملة #كوني ــــ بخير ـــ لأجلي، التي تقدم من خلالها محتوى توعويًّا مميزًا ومتكاملًا موجهًا لصحة الأم والطفل؛ بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل، ثم أثناء الحمل، وما بعد الحمل والولادة، والرعاية الصحية للمولود. وأكدت "الصحة" أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية، وأخذ التطعيمات اللازمة قبل الحمل، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وتناول مكمل فيتامين "د"، لتعزيز صحة الأسنان والعظام، وتناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر. وأوضحت الوزارة ضمن نصائح لمن تنوي الحمل عبر الحملة، أنه يجب على المرأة أخذ اللقاحات الضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل في الوقت المناسب؛ لتساعد على المحافظة على صحتها وصحة الجنين؛ وذلك بعد استشارة الطبيب. ونشرت سلسلة توعوية تتضمن هذه النصائح على حساب "الصحة" في "تويتر" من خلال الرابط التالي:

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 12:30 PM

"الصحة" تُواصل الجهود التوعوية لحمل صحي وآمن

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"الإحصاء": أكثر من نصف مليون مولود في 2018

أظهرت نتائج المسح الميداني لهيئة الإحصاء، أن عدد المواليد في المملكة خلال عام 2018م، بلغ 587160 مولودًا.

وتُواصل وزارة الصحة نشرَ حملة #كوني ــــ بخير ـــ لأجلي، التي تقدم من خلالها محتوى توعويًّا مميزًا ومتكاملًا موجهًا لصحة الأم والطفل؛ بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل، ثم أثناء الحمل، وما بعد الحمل والولادة، والرعاية الصحية للمولود.

وأكدت "الصحة" أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية، وأخذ التطعيمات اللازمة قبل الحمل، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وتناول مكمل فيتامين "د"، لتعزيز صحة الأسنان والعظام، وتناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر.

وأوضحت الوزارة ضمن نصائح لمن تنوي الحمل عبر الحملة، أنه يجب على المرأة أخذ اللقاحات الضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل في الوقت المناسب؛ لتساعد على المحافظة على صحتها وصحة الجنين؛ وذلك بعد استشارة الطبيب.

ونشرت سلسلة توعوية تتضمن هذه النصائح على حساب "الصحة" في "تويتر" من خلال الرابط التالي:



فيك تبدأ حياتي #كوني_بخير_لأجلي

جمعنا لكِ أهم مايمس صحتك وصحة جنينك في ملف واحد. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 2, 2019

الكلمات المفتاحية

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)يُذكر أن أحد أهداف "الصحة" في رؤية 2030، هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عامًا إلى 80 عامًا، كما تسعى الوزارة لأن تكون جهة معززة للصحة، وأن يكون الوعي الصحي سببًا رئيسيًّا في حياة صحية للجميع.