، مأساة باليوم الأول للعام الدراسي.. مقتل 8 تلاميذ بابتدائية بالصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في واقعة مكررة.. والهجوم نفّذه رجل لم تُعرف دوافعه وأسبابه بعد

شهد اليوم الأول للعام الدراسي الجديد بالصين، حادثة بشعة؛ حيث لَقِيَ 8 تلاميذ في مدرسة ابتدائية بمحافظة هوباي، مصرعهم في هجوم نفّذه رجل، لم تُعرف دوافعه بعد.

وقالت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء: إن 8 تلاميذ قُتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح في قرية شاويانغبو بمحافظة هوبي وسط الصين؛ موضحة أن المأساة وقعت الاثنين، عندما فتحت المدارس أبوابها بعد نهاية العطلة الصيفية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، اعتقلت الشرطة المشتبه به في تنفيذ الهجوم الدامي، ووصفته بأنه رجل أعزب من القرية نفسها، وأنه في الأربعينيات من عمره؛ بحسب ما أوردته بلدية مدينة إنشي، التي تتبع لها قرية شاويانغبو.

وحتى الآن، لم يُعرف سبب الهجوم، أو دافع القاتل من هذا الهجوم الذي استهدف التلاميذ في المرحلة الابتدائية.

وكانت معلومات أولية بشـأن الهجوم، قد أفادت بمقتل التلاميذ طعنًا؛ غير أن هذه المعلومات ما زالت غير مؤكدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف تلاميذ في المرحلة الابتدائية في الصين؛ ففي يونيو من العام الماضي قُتِل تلميذان في المرحلة الابتدائية طعنًا على يد رجل في مدينة شنغهاي.

وفي أبريل من العام الماضي أيضًا، قُتل 9 تلاميذ، وأصيب العشرات في المرحلة المتوسطة في مقاطعة شانكسي شمال غربي الصين.

وقالت تقارير: إن السبب وراء الهجوم، هو تلميذ كان يسعى للثأر من عمليات التحرش به.