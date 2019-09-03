، ردود فعل غاضبة بالكويت بعد شكوى عراقية مفاجئة لمجلس الأمن ،

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في رد فعل غاضب، طالَبَ نواب مجلس الأمة الكويتي الحكومة بـ"ردود عملية" على بغداد، بعد شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة، واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية.
واتهم العراق في رسالة لمجلس الأمن الكويتي، باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.
وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أمس الاثنين، أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلّم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، طالبًا "تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس"؛ مبينة أن "بحر العلوم" اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده".
واعتبرت بغداد أن "ترسيم الحدود من قِبَل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان؛ وفقًا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت؛ يُعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي".
وفي المقابل، اعتبر النائب الكويتي أسامة الشاهين، أن "شكوى حكومة العراق ضد الكويت؛ سلوك مستفز ليس مستغربًا من جار الشمال!"؛ مضيفًا: "أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة".
كما علّقت النائب صفاء الهاشم على الشكوى قائلة: "هذا هو نهج العراق منذ أمد! فعلًا.. الكحل بعين الرمدة خسارة".
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 12:06 PM
مندوب بغداد سلّم رسالته طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية
في رد فعل غاضب، طالَبَ نواب مجلس الأمة الكويتي الحكومة بـ"ردود عملية" على بغداد، بعد شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة، واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية.
واتهم العراق في رسالة لمجلس الأمن الكويتي، باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.
وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أمس الاثنين، أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلّم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، طالبًا "تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس"؛ مبينة أن "بحر العلوم" اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده".
واعتبرت بغداد أن "ترسيم الحدود من قِبَل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان؛ وفقًا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت؛ يُعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي".
وفي المقابل، اعتبر النائب الكويتي أسامة الشاهين، أن "شكوى حكومة العراق ضد الكويت؛ سلوك مستفز ليس مستغربًا من جار الشمال!"؛ مضيفًا: "أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة".
كما علّقت النائب صفاء الهاشم على الشكوى قائلة: "هذا هو نهج العراق منذ أمد! فعلًا.. الكحل بعين الرمدة خسارة".
، ردود فعل غاضبة بالكويت بعد شكوى عراقية مفاجئة لمجلس الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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