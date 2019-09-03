السعودية | أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:37 مساءً, 3 سبتمبر 2019 م المناطق - واس انخفضت أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1528 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1535.9 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 % إلى 18.47 دولار للأوقية.

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