السعودية | قائد القوات المشتركة يزور قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة يزور قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق-الرياض
قام قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز بزيارة قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي لمتابعة سير العمليات وتلمس احتياجات الوحدات في الخطوط الأمامية.
وحصلت صحيفة “المناطق” على صور يظهر فيها الفريق الركن الأمير فهد بن تركي وهو يتفقد مواقع قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي بقطاع نجران.
وشهدت جولة قائد القوات المشتركة معنويات مرتفعة لمنسوبي قوات الحرس الوطني المشاركة في الحد الجنوبي المدافعين عن حياض الوطن.
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