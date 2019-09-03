2019-09-03

الخضيري محذّراً من لَي الشيشة: يسبب هذه الأمراض القاتلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذَّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري؛ من تسبب “لي” -أنبوب- الشيشة في نقل عديد من الأمراض المعدية.

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وقال الخضيري؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن ليَ الشيشة يسبب الإنفلونزا، والتهاب السحايا (أغشية المخ والحبل الشوكي)، والدرن (السل الرئوي)، وفيروس التهاب الكبد، وغيرها.

وأكد الدكتور الخضيري أنه حتى في حالة تمّ تغيير ما يُسمّى “المبسم” فإن ذلك لا يقلل من خطورة الشيشة.

يذكر أن وزارة الصحة حذرت في أكثر من مرة من خطورة التدخين عموماً والشيشة خصوصاً لما تسببه من أمراض خطيرة على صحة مستخدميها.