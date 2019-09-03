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أسعار متوازنة في سوق تمور عنيزة والخلاص يبدأ دخول السوق
متابعات الخليج 365 - واس
حافظ موسم تمور عنيزة على توازن الأسعار مع ميل طفيف للانخفاض مع انطلاقة الأسبوع الثالث في مزاد المدينة الغذائية بتنظيم الغرفة التجارية والبلدية.
وأوضح رئيس منصة التسويق الداخلي صالح بن محمد القرعاوي أن بورصة موسم عنيزة للتمور سجلت أمس أسعار تتراوح بين 80 ريالاً و 100 ريال للسكري رقم واحد للكرتون سعة ثلاثة كلجم وهو الأكثر طلباً، يليه الصقعي الذي سجل أسعار بين 50 ريالاً و 80 ريالاً حسب الجودة، ثم البرحي الذي سجل أسعاراً جيدة تراوحت بين 50 ريالاً للرقم واحد و 10 ريالات للنوعيات الأدنى ثم السكرية الحمراء بسعر يتراوح بين 18 ريالاً إلى 30 ريالاً.
وأشار القرعاوي إلى أن هذه الأسعار جيدة وفي متناول الجميع، حيث يجد كل مشتري ما يناسبه من التمور سعراً وجودة.
من جانب آخر، يستعد السوق الآن لاستقبال بواكير ثمرة الخلاص وهي الأكثر طلباً بعد السكري التي يتأخر نضجها ووصولها للسوق، ومن المتوقع أن تتواجد بكثرة مطلع الأسبوع المقبل، علماً أن الخلاص يعد ثاني أكبر طلب بعد السكري ويتزامن وصوله عادة مع انخفاض الطلب على السكري.
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