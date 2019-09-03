تنبيه من أمطار غزيرة على منطقة عسير

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - عسير

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط ،وأحد رفيدة ،والحرجة ،والنماص، وتنومة، وبارق، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل.

وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع ،إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان،الشرقية ، الرياض،نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسطة الموج .