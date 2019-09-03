شكرا لقرائتكم قوات الطوارئ تعلن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-03 قوات الطوارئ تعلن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية سبق الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الداخلية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قوات الطوارئ الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية (وكيل رقيب، رقيب)، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الداخلية. وأضافت قوات الطوارئ أن على المقبولين مبدئياً الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات الموضحة أدناه. المستندات المطلوبة: 1- نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مُصدقة من الجهة الصادرة منها. 2- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك. 3- نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الانترنت. Advertisements تعليمات لجنة القبول المبدئي والمقابلة الشخصية: 1- حلاقة شعر الرأس (رقم 5). 2- الحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق. 3- الحضور الساعة التاسعة صباحاً في الموعد المحدد لكل مجموعة وذلك أمام البوابة الغربية لمقر مركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة الرياض. 4- يُمنع منع باتاً الدخول لمقر مركز التدريب بالجوالات الذكية المزودة بكاميرا تصوير. ملاحظة: – كما تنوه لجنة القبول أنه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه. لمعرفة نتيجة القبول من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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