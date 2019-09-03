فيديو نادر.. الشيخ السبيل يروي كيف تخفّى من جماعة جهيمان في الحرم

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

روى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ محمد بن عبدالله السبيل، في مقطع فيديو نادر، لحظة تواجده في الحرم المكي في حادثة اقتحامه من قبل جماعة جهيمان العتيبي في الأول من محرم عام 1400 هـ، وكيف تمكن من الهرب.

وقال الشيخ السبيل في مقطع الفيديو، الذي نشرته دارة الملك عبدالعزيز التاريخية، إنه في ذلك اليوم كان إماماً للمصلين في صلاة الفجر، ودخل الحرم قبل الصلاة بنصف ساعة ولم يشعر بأي شيء غريب، ولكن بعد انتهاء الصلاة وجد عشرات الأشخاص قادمين ومعهم أسلحتهم.

Advertisements

وأضاف أن الناس بدأوا بالتحرك فاختفى بينهم واتجه لغرفة له في الحرم واتصل بالشيخ ناصر بن حمد الراشد، رئيس شؤون الحرمين في ذلك الوقت، وأبلغه بالأمر وأسمعه صوت الرصاص، وعلم فيما بعد أن المسـلحين يسمحون للحجاج بالخروج من الحرم.

وأوضح الشيخ السبيل، أنه بعد قرابة 4 ساعات قرر الخروج من الحرم فترك مشلحه وشماغه ونزل إلى القبو متوسطاً اثنين من المسـلحين، واستطاع الخروج متخفياً وخافضاً رأسه بين الحجاج الذين كان أغلبهم من إندونيسيا.

ولفت إلى أن بعض الإذاعات الخارجية كانت قد أشاعت أن إمام المسجد الحرام قد قُتل.