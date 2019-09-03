الان تتابع قنصلية المملكة في هونج كونج تحّذر السعوديين: لا تذهبوا إلى منطقة أدميراليتي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: دعت القنصلية السعودية بهونج كونج جميع المواطنين السعوديين الموجودين بالبلاد لضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى منطقة أدميراليتي، نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات هناك اليوم الثلاثاء. ووجهت القنصلية السعودية نداءً للمواطنين دعتهم فيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر. وطلبت القنصلية من المواطنين عدم التوجّه إلى منطقة أدميراليتي.‬‬

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