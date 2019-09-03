جهات حكومية تدشن مسارات خاصة لخدمة المتقاعدين بالإحساء

جدة - عمرو شويل الاحساء - الخليج 365:

دشنت عدد من الجهات الحكومية في محافظة الإحساء مسارات مخصصة لخدمة المتقاعدين في مقراتها بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد.

وتم تدشين هذه المسارات في الأحوال المدنية، وصندوق التنمية العقاري، ووزارة التجارة والاستثمار، والمديرية العامة للجوازات، وبنك التنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحضر التدشين مدير فرع المنطقة الشرقية الأستاذ عبد الله محمد القحطاني، ومدير فرع الإحساء الأستاذ مشاري أحمد الملحم، بمشاركة مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة

وتهدف هذه المسارات إلى خدمة متقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد الذين يزورون هذه الجهات لإنجاز معاملاتهم، حيث يتوجه المتقاعد مباشرة إلى هذه المسارات وتقوم الجهة بخدمته وإنجاز معاملته بعد إبراز بطاقة المتقاعد التعريفية التي تصدرها المؤسسة والتي يمكن الحصول عليها من فروع المؤسسة المنتشرة في المملكة ومن خلال تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد قد تبنت مبادرة مسارات لخدمة المتقاعدين بالتعاون مع الجهات الحكومة تماشياً مع استراتيجيتها ٢٠٢٢ التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين.