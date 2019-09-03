الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف للسعوديين صباح اليوم

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، على عدد من الوظائف الشاغرة لديها وفي عدة مدن بالمملكة ومُتاحة للسعوديين رجال ونساء، للعمل بوظيفة محاضر أو أستاذ مساعد أو مشارك وتنتهي فترة التقديم يوم الخميس 12 سبتمبر، الموافق 13 محرم لعام 1441 هجرية، هذا وقد طالبت الجامعة من المتقدمين عدم التقدم لأكثر من وظيفة، وأن كلاً منها مخصص لفرع واحد ولا يمكن بعد ذلك النقل لقسم آخر داخل الجامعة، كما أشارت إلى أنه سوف يتم الرد على المتقدم بعد شهرين من المقابلة الشخصية.

شروط وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية حيث أن الوظائف للسعوديين وحاصل على الدرجة العلمية المطلوبة، سواء من الجامعات الداخلية أو الخارجية، وفي حالة إذا كان مؤهله العلمي من خارج المملكة فعليه أن يتقدم بشهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم بالسعودية، كذلك أن يكون نظام الدراسة انتظام والحصول على تقدير جيد جدًا فأعلى، سواء في البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراة إن وجد تقدير في الوظيفة المطلوبة.

ألا يزيد العمر في وظيفة المحاضر عن 34 عام وأن يكون المتقدم للوظائف الصحية، مصنف من الهيئة الصحية بالمملكة العربية السعودية، أيضًا ينجح في اجتياز المقابلة الشخصية وأن يتوفر فيه إجادة اللغة الإنجليزية للمتقدمين على وظيفة الأستاذ المساعد، والمشارك، وذلك بالحصول على درجة لا تقل عن 6 في أيلتس.

جدير بالذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية تم تدشينها 1432 هجرية بأوامر ملكية، وهي جهة حكومية هذا ويمكن التقديم للوظائف السابقة من خلال هذا الرابط هنا.