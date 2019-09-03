شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تحذر المواطنين من التوجه إلى منطقة «أدميراليتي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
دعت القنصلية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى منطقة أدميراليتي (Admirality).
وجاء تحذير القنصلية للمواطنين في هونج كونج عبر حسابها في «تويتر» نظرا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في المنطقة المذكورة اليوم (الثلاثاء).
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