شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» ترد على تفضيل أنواع مياه الشرب المعبأة على أخرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن هناك متطلبات محددة في جميع مياه الشرب المعبأة المسجلة لدى الهيئة، ولا يمكن السماح ببيعها دون استيفاء تلك المتطلبات.

وجاء توضيح الهيئة رداً على تساؤل مغرد طالب بوضع ملصق على كراتين وعبوات المياه بـ10 درجات تحدد مدى صحية المياه المعبأة لمعرفة المياه الأكثر صحية تماشيا مع ما هو معمول به في ملصقات كفاءة الطاقة، إذ أكدت أنه وفق المتطلبات المحددة التي يجب استيفائها، فإنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى.