شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُفصح مستفيدو «حساب المواطن» عن «العقار المرهون»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف برنامج «حساب المواطن» حالة «العقار المرهون» عند التسجيل وإرفاق مستندات بيانات العقار في موقع البرنامج، مؤكداً أنه لا يجب الإفصاح عن «العقار المرهون».

جاء ذلك ردا على تساؤل مغرد عبر «تويتر» قال فيه: «هل يسجل البيت المرهون صكه للشركة التي أُخِذَ البيت منها، مملوكاً 100% أو يتم تغييرها؟»، ليرد عليه «حساب المواطن» بقوله: «يعتبر العقار المرهون»حالة السكن: ملك«ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن».