، الناقلة الإيرانية تزيد الغموض وتُغلق "مرشد التتبع".. أين ذهبت؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - آخر تتبع أظهرها قِبالة سواحل لبنان في مسار لها نحو ميناء طرطوس

وسط حالة من الغموض حول وُجهتها، أوقفت ناقلة النفط الإيرانية، التي تترصدها الولايات المتحدة، مرشد التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة؛ مما أدى إلى تجدد التخمينات بأنها بصدد التوجه إلى سوريا.

وقامت الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تُعرف باسم "غريس 1"، بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها يوم أمس الاثنين، ولم يتم تشغيله بعد ذلك.

وسابقًا، أظهر موقع تتبع السفن "مارين ترافيك دوت كوم"، الناقلةَ وهي قبالة السواحل اللبنانية في مسار لها نحو ميناء طرطوس السوري.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد زعم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن السفينة ستتوجه إلى طرطوس لتفريغ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، بقيمة 130 مليون دولار.

ولم يحدد المسؤولون الإيرانيون وُجهة الناقلة؛ مع أنهم قالوا إن شحنتها بيعت إلى مشترٍ لم تكشف هويته.

وكان قد تم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو 5 أسابيع قبالة جبل طارق؛ بسبب خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

وفور الإفراج عن الناقلة، أمرت محكمة اتحادية أمريكية بمصادرتها لأسباب مختلفة؛ لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.

وقالت طهران: إن أي تحرك أمريكي لمصادرة السفينة مجددًا ستكون له "عواقب وخيمة".