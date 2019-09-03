“NOW” بيان هام من الخدمة المدنية بشأن الوظائف التعليمية عبر موقع جدارة 1441

أصدرت وزارة الخدمة المدنية بيان هام بخصوص الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر سبتمبر لسنة 2019، مؤكدة على كون كل خريجي الإنتساب من الجامعات داخل المملكة العربية السعودية، سيكون لهم الحق في التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة خلال الفترة المقبلة، وذلك لكل شخص قد نجح في إكمال الشروط المطلوبة، والتي يأتي على رأسها اجتياز كفايات المعلمين لسنة 1441 هجريًا.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيانها، إلى كون التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة مفتوح ومتاح للجميع الآن، ولكن يجب على المتقدمين لهذه الوظائف التأكد من كونهم قد قاموا بإستيفاء الشروط الخاصة بالتقديم على هذه الوظائف وبعد ذلك تسجيل بياناتهم عبر موقع جدارة بدون أي مشاكل تذكر.

الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة

بحسب ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية، فإن وزارة الخدمة المدنية قد ردت على تساؤلات المواطنين بخصوص شروط التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة، وقالت بأن اللائحة الجديدة يوجد بها شرط بأن يكون التعيين لوظيفة معلم ممارس في المملكة العربية السعودية، سيكون للحاصلين على المؤهلات المطلوبة عن طريق الإنتظام فقط، ولكن يجوز لوزارة الخدمة المدنية أن تفعل بند الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافر خريجي الانتظام.

وذكرت وزارة الخدمة المدنية بأنه يجب على المتقدمين، التأكد من الشروط والضوابط الخاصة بكل وظيفة على حدة، وذلك قبل أن يتقدم الخريج بأوراقه إلى وزارة الخدمة المدنية للحصول على إحدى الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة خلال الفترة المقبلة، وهذا بعدما تم فتح باب التقديم في الوظائف مطلع هذا الأسبوع.

طريقة التقديم في الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي وفقًا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم والخدمة المدنية والخاصة بالتقديم في الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة والتي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المسؤولة في الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد منذ صباح الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري.