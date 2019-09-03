حساب المواطن | بيان هام بشأن الاستقطاع من مبلغ الدعم في الدفعة الجديدة

نشر برنامج حساب المواطن تغريدة له عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، وذلك بشأن حقيقة الاستقطاع من مبلغ الدعم المخصص من قبل برنامج حساب المواطن للمستفيدين منه داخل المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل إقتراب صرف دفعة شهر سبتمبر من برنامج حساب المواطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا من أجل التأكيد على عدم وجود أي أحقية للبنوك في الحجز أو الاستقطاع من مبلغ الدعم الذي يتم تخصيصه من قبل برنامج حساب المواطن لكل المستفيدين.

وكان برنامج حساب المواطن قد أشار كذلك إلى كون تعثر عميل البنك أو وجود متأخرات عليه، لا يعطي البنك الحق في استقطاع أي مبالغ مالية من الدفعة الخاصة ببرنامج حساب المواطن، مشددة على ضرورة إبلاغ المسؤولين بهذا الأمر في حالة حدوثه داخل أي بنك من البنوك التي يتعامل معها برنامج حساب المواطن.

بيان من حساب المواطن بشأن استقطاع مبلغ الدعم

نوه حساب المواطن خلال تغريده له للرد على تساؤل قد جاء من أحد المواطنين، وقال: “في حال تم سحب مبلغ الدعم من قبل البنك يمكن التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكان المستفيد تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666″، مؤكدة على كون البنوك ليس لها أي حق في إتخاذ مثل هذه الإجراءات حتى وإن كان هناك تعثر من قبل المواطن المستحق للدعم أو وجود متأخرات عليه داخل البنك.

Advertisements

يذكر بأن دفعة حساب المواطن لشهر أغسطس الماضي قد صدرت في وقت مبكر خلال الشهر الماضي، حيث تم دفع المبالغ المالية للمواطنين بدءًا من 8 أغسطس، بدلًا من يوم 10 أغسطس، وذلك بسبب وجود أجازات في تاريخ صرف الدفعة المعتاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن

أشارت تقارير صحفية، إلى كون برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن تائج الأهلية للدورة الثانية والعشرين لشهر سبتمبر، مؤكدًا بأن معرفة النتيجة سيكون ممكن من خلال الدخول إلى قسم دراسية الأهلية، وبعد ذلك الإطلاع على إسم المواطن وبياناته لمعرفة ما إذا كان سيحصل على مبالغ مالية خلال دفعة شهر سبتمبر الجاري أم لا.

تسجيل المواطنين في دفعة الـ23 لشهر أكتوبر المقبل

قال برنامج حساب المواطن، بأنه قد فتح الباب أمام المواطنين من أجل التسجيل في دفعة شهر أكتوبر المقبل، ولكن يجب على المواطن الراغب في الحصول على الدعم من قبل برنامج حساب المواطن، بأنه يكون قد استوفى بعض الشروط الواجب توافره للحصول على الدعم، وقد جاءت على النحو التالي: