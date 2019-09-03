follow||”||عاجل|| وزارة العمل تودع 2 مليار ريال معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1441 هجري في...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداعها مبلغ 2 مليار ريال سعودي معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم لعام 1441 هجري، في الحسابات البنكية مشمولة بمساعدات الغذاء والكهرباء وبدل الغلاء،

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي، مشمولة بمساعدات الغذاء والكهرباء وغلاء المعيشة.

المبالغ المخصصة لصرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1441

إجمالي إيداعات معاشات الضمان الاجتماعي بلغت نحو 2 مليار ريال سعودي.

المعاشات الضمانية الأساسية 1,421,246,145 ريال سعودي.

المساعدات النقدية لأجل الغذاء بلغت نحو 192,624,768 ريال سعودي.

المساعدات النقدية لأجل الكهرباء بلغت نحو 102,272, 917 ريال سعودي.

مبالغ بدل غلاء معيشة بلغت نحو,000 358,148 ريال سعودي.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن ما يتم صرفه هو من أموال الزكاة، وأنها تذهب للفئات المستحقة وفقاً لنظام واللائحة التنفيذية، والفئات المستحقة لضمان المعاش الاجتماعي هي.

النساء اللاتي لا عائل لهن ومجهولي الأبوين من من تجاوزوا سن ال18 عام. من بلغ سن الشيخوخة. العاجزون عن العمل. الأسر التي ليس لها معيل. الأيتام.

تصريحات وكيل وزارة الضمان الاجتماعي

صرح المهندس / إبراهيم بن يوسف المبارك وكيل وزارة الضمان الاجتماعي أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,074,391,830 ريال سعودي وهذا المبلغ مخصص لمعاش الضمانية الأساسية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لأجل الكهرباء وبدل غلاء المعيشة وتم إيداع المبالغ بالحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

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نص البيان الصادر بخصوص إعلان صرف معاش الضمان الاجتماعي

جاء في البيان الصادر يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر لعام 2019 ميلادي، الموافق 2 من شهر محرم لعام 1441 هجري، ونشرته الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجاء نص البيان كالأتي.

“وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي لشهر محرم 1441_لشهر سبتمبر 2019”

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر صفر1441

حددت وزارة العمل موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي بصورة شهرية، للتسهيل على المستفيدين بمعرفة مواعيد صرف وإيداع المعاشات في الحسابات البنكية كل شهر، ومن المقرر صرف معاش شهر صفر يوم الاثنين الموافق 1-2-1441 هجري الموافق 30/9/2019 ميلادي.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم محتوى يرضي متابعينا الأعزاء في المملكة العربية السعودية.