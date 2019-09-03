توقعات الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرة جوية بحالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء، حيث يتوقع أن تسجل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 47°، بينما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 17°. ويُتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ على مرتفعات: “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة”، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً غرب ووسط المملكة.

فيما تنشط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية ومنطقتي الرياض ونجران والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية في البحر الأحمر.