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توقعات الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرة جوية بحالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء، حيث يتوقع أن تسجل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 47°، بينما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 17°. ويُتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ على مرتفعات: “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة”، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً غرب ووسط المملكة.

فيما تنشط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية ومنطقتي الرياض ونجران والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية في البحر الأحمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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