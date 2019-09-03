ذكرت مصادر مطلعة، أنه من المتوقع بدء العمل بالتأشيرة السياحية لدخول المملكة اعتباراً من 27 سبتمبر الجاري. ووفقاً للمصادر، ستُتاح التأشيرة السياحية لـ51 دولة حول العالم برسوم تصل إلى حوال 440 ريالاً شاملة التأمين الطبي.
وتُشير المعلومات المتداولة إلى أن مدة التأشيرة ستكون 90 يوماً، ويمكن الحصول عليها من منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية، أو جهاز الخدمة الذاتية في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولية، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: تكشف موعد إصدار التأشيرة السياحية .. تعرف على الرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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