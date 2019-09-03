الربيعان يوضح أفضل أوقات شراء التمر ويكشف موعد انجلاء السموم

توقع المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، موجة حارة تبدأ اليوم الثلاثاء، وتستمر أربعة أيام على معظم مناطق المملكة.

وقال الربيعان، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «موجة حَرٍّ قوية خلال الأربعة أيام القادمة، وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة»، وتابع أنه من يوم السبت القادم ستخف درجات الحرارة ويطيب الجو، وينعدم السموم الذي شهدناه في الأيام الماضية.

وكان الربيعان ذكر في تغريدة سابقة، أنه بدءًا من يوم السبت القادم الموافق 8 محرم تبدأ درجات الحرارة في النزول التدريجي، ناصحًا من أراد شراء تمر فهذا أفضل وقت لشرائه.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، مع وجود سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة.

وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.