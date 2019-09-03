رياح ترابية ورؤية متدنية على 3 مناطق.. خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لرياح نشطة مثيرة للأتربة خلال الساعات القليلة المقبلة، كاشفةً أنّ درجة الحرارة في المنطقة الشرقية تتخطّى 48 درجة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنّ المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، بقيق، رأس تنورة، قرية العليا) تشهد رياحًا سطحية نشطة وأتربة مثارة، كما ترتفع درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة، وذلك حتى الثامنة مساءً.

وتسود رياحٌ نشطة وأتربة مثارة ورؤية متدنية على مناطق نجران (خباش، شرورة، نجران)، والرياض (الأفلاج، الخرج، الدلم، السليل، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، وادي الدواسر)، ومكة المكرمة (القنفذة، الليث) حتى الثامنة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشارت الهيئة إلى سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تنشط على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.