السعودية اليوم / "تعليم الباحة" ينظم الملتقى التعريفي بمبادرة بوابة المستقبل



الباحة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس, الملتقى التعريفي بمبادرة بوابة المستقبل التي تطبق في 42 مدرسة في المنطقة، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, ومديري ومديرات الإدارات, وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية.

وتضمن اللقاء عدداً من الحقائب التعريفية بأهمية بوابة المستقبل قدم الأولى مدير عام التفعيل التقني بشركة تطوير لتقنيات التعليم ياسر القحطاني تناول خلالها أهمية المبادرة التي تعنى باستثمار خدمة البث المباشر, بين المعلم والطلاب للمساعدة في استذكار الدروس ومتابعة الإرشاد الطلابي مع أولياء الأمور عبر الشبكة ومستويات أبنائهم وبناتهم، إلى جانب قصص النجاح التي عكست قدرة هذا المشروع في التفاعل وإيجاد محتوى تعليمي يساهم في التحصيل العلمي والمعرفي لدى الطلاب والطالبات.

وأكد القحطاني أن هذه المبادرة ستعزز من الاستراتيجيات التربوية التي تدعم فرص التعلم الذاتي بإيجاد بيئة تعلمية تفاعلية إثرائية رقمية يكون محورها الطالب والطالبة مما سينعكس حتما بصورة ايجابية على المستوى المعرفي لهم ,كما قدم مدير مسار التوعية والإعلام في بوابة المستقبل أحمد محمد العبود أبرز الجوانب الإلكترونية للبوابة وكيفية التعامل الجيد مع البوابة.

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10:50ت م

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