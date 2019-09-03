السعودية اليوم / جامعة القصيم تُعلن الجدول الزمني لمؤتمرها الدولي "جهود المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري"



بريدة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، آخر موعد لاستقبال ملخصات الأبحاث للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تقيمه الجامعة عن "جهود المملكة العربية

ويهدف المؤتمر الذي سينعقد يومي 13 - 14 ربيع الثاني 1441هـ، إلى رصد الجهود السعودية المتعلقة بترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري على جميع المستويات، كما يسعى المؤتمر إلى بيان أثر الخطاب الشرعي السعودي في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، وإبراز دور الدبلوماسية السعودية والمؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية في المملكة في هذا المجال، وكذلك المؤسسات الإغاثية واستلهام التجارب السعودية الرائدة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري بين الشعوب.

وتتنوع محاور المؤتمر بين التأصيل الشرعي لقيم التواصل الإنساني ومعالجة إشكالاته، والخطاب الشرعي السعودي وأثره في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، وكذلك دور المؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية في إقامة جسور العلاقات مع الآخر، إضافةً إلى الجهود الدبلوماسية السعودية في تعميق معاني التواصل المشترك، وجهود المؤسسات الإغاثية، وتجارب شخصية رائدة.

// انتهى //

10:23ت م

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بريدة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأعلنت جامعة القصيم، مُمثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، آخر موعد لاستقبال ملخصات الأبحاث للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تقيمه الجامعة عن "جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري: المفاهيم والممارسات"، حيث سيتم إغلاق باب التقديم في 29 محرم 1441 هـ، كما أعلنت الجامعة آخر موعد لاستقبال البحوث كاملة وذلك في 15 ربيع الأول 1441هـ.ويهدف المؤتمر الذي سينعقد يومي 13 - 14 ربيع الثاني 1441هـ، إلى رصد الجهود السعودية المتعلقة بترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري على جميع المستويات، كما يسعى المؤتمر إلى بيان أثر الخطاب الشرعي السعودي في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، وإبراز دور الدبلوماسية السعودية والمؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية في المملكة في هذا المجال، وكذلك المؤسسات الإغاثية واستلهام التجارب السعودية الرائدة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري بين الشعوب.وتتنوع محاور المؤتمر بين التأصيل الشرعي لقيم التواصل الإنساني ومعالجة إشكالاته، والخطاب الشرعي السعودي وأثره في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، وكذلك دور المؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية في إقامة جسور العلاقات مع الآخر، إضافةً إلى الجهود الدبلوماسية السعودية في تعميق معاني التواصل المشترك، وجهود المؤسسات الإغاثية، وتجارب شخصية رائدة.// انتهى //10:23ت م0035

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