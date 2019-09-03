السعودية اليوم / منشآت التدريب التقني والمهني بنجران تستقبل أكثر من 7340 متدرباً ومتدربة



نجران 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت منشآت التدريب التقني بمنطقة نجران، مطلع الفصل الأول من العام التدريبي الحالي أكثر من 7340 متدرباً ومتدربةً في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة في برامج الدبلوم، والبكالوريوس، والمعاهد الأهلية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن التدريب الفعلي والتهيئة للمتدربين والمتدربات بدأت منذ اليوم الأول للفصل التدريبي، مشيراً إلى أن اسبوع التهيئة استهدف 1769 متدرباً ومتدربةً من المقبولين للفصل الأول من العام التدريبي، تعرفوا فيه على طرائق التدريب والأنظمة واللوائح عن طريق البرامج التي أعدتها وكالات المتدربين بالكليات التقنية والمعاهد، بالتعاون مع المرشدين الأكاديميين في كل التخصصات.

وقدم آل جبار شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز على حرصهما الدائم ومتابعتهما الحثيثة، ودعم التدريب التقني والمهني في منطقة نجران ومحافظاتها.

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10:11ت م

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