السعودية اليوم / الأرصاد تُنبه من سحب رعدية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة



جدة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، العاصمة المقدسة، والكامل، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

كما نبّهت الهيئة أيضاً إلى نشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات المنطقة تشمل، القنفذة، والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

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08:51ت م

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