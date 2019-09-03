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القنصلية في هونج كونج لـ المواطنين: تجنبوا هذه المنطقة
تشهد تظاهرات اليوم من قِبل محتجين
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين الموجودين هناك من التوجّه إلى منطقة أدميراليتي التي تشهد تظاهرات اليوم من قِبل محتجين.
وقالت القنصلية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “نلفت انتباه السعوديين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى منطقة أدميراليتي Admirality؛ نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات هناك اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر”.
يُذكر أنَّ المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج حاولوا بالأمس، مجدّداً تعطيل حركة قطارات المترو في المستعمرة البريطانية السابقة.
ودعا المتظاهرون للإضراب العام، بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف شديدة.
واستهدف متظاهرون، يرتدون ملابس باللون الأسود الذي يرمز إلى حراكهم، شبكة المترو الحيوية في هونج كونج، وذلك بإغلاقهم أبواب القطارات في بعض المحطات، لمنعها من الانطلاق.
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