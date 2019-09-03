بالأسماء.. تعيين 46 متعاقداً ومتعاقدةً برئاسة شؤون الحرمين

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متابعات الخليج 365 - الرياض أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس قراراً بتعيين 46 متعاقداً ومتعاقدةً من بند الرواتب المقطوعة على المراتب 3-4-6-7 . وهم على النحو التالي: إسراء بنت صالح مصلح الطويرقي منال بنت مقبل محمد القرشي العنود بنت فهد مسفر الدهاس هند بنت أحمد سليمان زكريا سند بن سعود منور الهذلي فاطمة بنت صالح عبد الله السهيمي كاميليا بنت محمد مقبل الدعدي محمد بن حسين عبيد العدواني خيري بن مبارك خيري اليامي محمد بن على صراح البارقي محمد بن عبد الله مقبل الصاعدي عبدالإله بن محمد صالح الهوساوى محمد بن عدنان أحمد صائغ رشاد بن محمد إبراهيم خضرى عبد الله بن رشاد حميد قاسم احمد بن خبتى حسن الزهرانى فهد بن زهير عباس الياس فيصل بن صلاح عيد السهلي عبد الخالق عبد الرحمن مشرف العمري معاذ بن سعد صلاح الخطابي شيخه بنت حبيليص قبلان العتيبي عبد الله بن خالد عمر بامخير Advertisements صالح بن عبد الله صالح النجيدي عادل بن محمد عبده عسيري عبد الله بن موسى عبد الله ديواني فوزي بن صالح حميد العوفي بندر بن سويلم حسين العبدلي اياد بن دخيل الله هليل المطرفي فهد بن صالح رداد الياسي شاهر بن محمد مدخل القارحي هتان بن بركات عيد الجميلى عبد القادر بن محمد صالح السقاف مريم بنت قاسم محمد الاهدل نوال بنت زويد جمعان السروانى الهذلي عزيزه بنت محمد عيد بنيان الصاعدى سيف بن حامد ضهيان السلمي حسينه بنت عمرين عامر العميرى مزينة بنت مهدى حمود المنعمى مروان بن ناصر خالد عبد الرحمن فيصل بن إبراهيم صالح الدحيم خالد بن أحمد عبد الله المالكي نورة بنت يحيى الشهراني صابر بن عبد الرحيم الكبكبي ريم بنت طلال شتيوي المعبدي صباح بنت نور الإسلام فقير مروه بنت سعيد عبد الله حميده وتمنى الشيخ السديس لمن تم تعيينهم التوفيق والسداد، من جانبهم عبّر الموظفون عن شكرهم وامتنانهم للرئيس العام على الثقة التي مُنحت لهم والتي ستكون حافزاً وعوناً لهم بعد عون الله وتوفيقه، ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.



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