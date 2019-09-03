سحب رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات مكة

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، العاصمة المقدسة، والكامل، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان،الشرقية ، الرياض،نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب ووسط المملكة.

كما نبّهت الهيئة أيضاً إلى نشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات المنطقة تشمل، القنفذة، والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.







